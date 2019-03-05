انخفاض حاد بإنتاج السيارات في إيران يصل إلى 60 بالمئة‎

قالت وزارة الصناعة والتجارة والتعدين في إيران، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج جميع أنواع السيارات في يناير من هذا العام قد انخفض بنسبة تقرب من 60٪، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت وكالة ”الطلبة“ الإيرانية للأنباء، بحسب وزارة الصناعة، أن عدد السيارات المنتجة في هذا الشهر كان أقل من ستين ألف سيارة مقارنة بـ 146 ألف سيارة العام الماضي.

ووفقًا للتقرير، كان الانخفاض الأكبر ناتجًا عن إنتاج أنواع مختلفة من الحافلات بنسبة 89٪، تليها الشاحنات بنسبة 86.3٪.

وكان إنتاج جميع أنواع الشاحنات في هذا الشهر أعلى بنسبة 73.3 ٪ عن الشهر الماضي، وكانت الحافلات التي تحمل 22 راكبًا أقل بنسبة 70.4 ٪ عن الشهر الماضي.

ووفقًا لوزارة الصناعة، انخفض إنتاج جميع أنواع حافلات الركاب، في فبراير /شباط، بنسبة 60.4 بالمئة ليصل إلى 54.965 وحدة، مقارنة بـ 138.913 وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن ”أقل انخفاض في الإنتاج هو أيضًا لشاحنة البيك أب، وارتفاعًا مما مجموعه 5141 وحدة في الشهر الماضي إلى 3747 وحدة في فبراير من هذا العام، بانخفاض 27.1 ٪“.

وانخفض إنتاج جميع أنواع السيارات في أول 11 شهرًا من هذا العام الإيراني بنسبة 37.8 ٪، ومن مليون و404 آلاف و100 وحدة في أول 11 شهرًا من العام الماضي بلغ 873 243 وحدة.

وتستهدف العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في 8 أيار/مايو الماضي، أهم مجالات التوظيف في إيران، ألا وهي قطاع السيارات.

وتوظف شركتا إيران خودرو وسايبا أكثر من 100 ألف شخص، في حين يعمل حوالي 700 ألف إيراني في قطاعات مرتبطة بالسيارات.