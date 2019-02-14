تعمل بالطاقة الشمسية.. تطوير طائرة ”ذاتية“ قادرة على الطيران 90 يومًا متواصلة (فيديو)

كشفت هيئة المساحة البريطانية ”أوردنانس سورفي“ عن تطوير طائرة بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية، وقادرة على الطيران لمدة 90 يومًا متواصلة.

وسوف تطير الطائرة على ارتفاع حوالي 67000 قدم (20400 متر) فوق سطح الأرض، وتلتقط صورًا عالية الجودة للأرض؛ من أجل بيعها للمؤسسات والشركات.

ومن المقرر إجراء الاختبارات الأولى للطائرة، التي طورتها شركة Astigan والتي تمتلك هيئة المساحة البريطانية أغلب أسهمها، قبل نهاية عام 2019.

وتعمل الشركة، التي يقع مقرها بمدينة بريدجواتر بجنوب غرب إنجلترا، في نفس المصنع الذي كان في يوم من الأيام موطنًا لمشروع ”فيسبوك ”، Aquila لتطوير طائرة بدون طيار لتوفير الإنترنت للمناطق النائية.

وتقول الشركة: إن قدرة الطائرة، التي يبلغ وزنها 150 كغم، ويبلغ طول جناحيها حوالي 40 مترًا، ويتم التحكم فيها عن بُعد، على الحركة تجعلها أرخص وأكثر مرونة من التصوير بالقمر الصناعي.

وقال مدير الشركة نيل أكرويد إنه ”تم تصميم الطائرة لتقديم مزايا رئيسية تتعلق بالتكلفة والكفاءة، مقارنة بالطرق التقليدية“.

وأضاف أن ”الشركة أنتجت منصة فريدة بريطانية الصنع يمكنها حمل مجموعة من أدوات مراقبة الأرض، مثل الكاميرات عالية الدقة وأنظمة المراقبة الجوية وأجهزة الاستشعار“.