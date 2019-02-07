وست هام يعلن تسليم دليل الهجوم العنصري ضد محمد صلاح إلى الشرطة البريطانية

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، أنه قام بتسليم جميع الأدلة التي يملكها، في واقعة الهجوم العنصري الذي تعرض له اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لندن الأولمبي، يوم الإثنين الماضي.

وتعرض محمد صلاح لهجوم عنصري من أحد الجماهير، خلال تنفيذ ركلة ركنية في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، حيث قام أحد جماهير وست هام بالهجوم عليه لأنه مسلم.

ورصدت كاميرا أحد الهواتف المحمولة الواقعة بشكل واضح، وأكدت تعرض محمد صلاح للسبّ من أحد المشجعين العنصريين.

وقال وست هام في بيان: “موقف النادي لا يمكن التشكيك فيه فيما يتعلق بإدانة كافة أشكال العنصرية، وهذا السلوك لا يمكن التسامح معه بأي صورة”.

وتابع النادي اللندني بقوله: “في أعقاب الهجوم العنصري الذي تعرض له مهاجم ليفربول، محمد صلاح، فإن النادي يؤكد أنه قام بتسليم الدليل إلى الشرطة البريطانية”.

وانتشرت الحوادث العنصرية في الملاعب الإنجليزية هذا الموسم، حيث تعرض الغابوني بيير أيميريك أوباميانغ لاعب آرسنال لهجوم عنصري على خلفية بشرته السمراء، خلال مباراة فريقه أمام توتنهام، حيث قام أحد مشجعي السبيرز بإلقاء “قشرة موزة” على اللاعب، وذلك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإمارات.