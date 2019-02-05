شاهد.. منازل المستقبل يمكنها الطيران بالبالونات والتنقل بين المدن

أظهر فريق هندسي، اليوم الثلاثاء، من أستوديو”McLeod” للهندسة المعمارية في لندن، صور نماذج مقترحة لمنازل البشر في المستقبل، والتي صُممت صغيرةً ومجهزةً مع بالونات الهواء الساخن للطيران، والتنقل ما بين الحياة الحضرية، والريفية، بحسب الرغبة.

ووفقًا لموقع “ديزين” البريطاني للتصاميم، فإن الفريق أراد من هذه التصاميم، خلق مفهوم جديد تحت عنوان “المنازل الطائرة”، حيث شرح دنكان ماكليود أحد القائمين على التصاميم، أنها ستكون خفيفة الوزن، وقادرة على التكيّف مع مجموعة من المناخات، وذلك اعتمادًا على المكان الذي يقرر المستخدم الانتقال إليه.

وتابع ماكليود:”المنازل سترسو على هياكل ضخمة شبيهة بالإطارات، وستزوَّد بجدران يمكن تغيير مظهرها عند الطلب، حيث يمكنها أن تصبح تمويهية، وتحاكي طبيعة الأرياف والمدن”.

وستحتوي المنازل على نظام أرضيات ذكي يتكون من سلسلة من الدبابيس الآلية، والتي يمكنها الارتفاع لتأخذ شكل الأثاث، كما يمكن تحويلها لاستخدامات مختلفة عند الحاجة، مثل: “غرفة طعام، أوغرفة نوم، أو مكتب”، وذلك بدلًا من الأثاث الكثير في المنازل التقليدية.