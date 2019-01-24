بالفيديو.. رجل يطارد المتسوقين بفأس في متجر بلندن

طارد رجل يحمل فأسًا بيده الموظفين والمتسوقين في أحد متاجر تسكو في العاصمة البريطانية لندن، بعد أن حطم بعض أقسام المحل ثم فرّ هاربًا قبل وصول الشرطة.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرجل الملثم وهو يلوح بالفأس بيده، فيما شوهد عدد من الموظفين والمتسوقين وهم يفرون منه وقد أصابهم الذعر.

وأفادت صحيفة “مترو” البريطانية أن الحادث وقع في متجر “تسكو” بجنوب لندن، مساء الثلاثاء، وأن الشرطة لا تزال تبحث عن الرجل بعد هروبه.

وقال متحدث باسم الشرطة: إن بعض أقسام المتجر تضررت، فيما لا يزال البحث جاريًا عن الرجل الذي لم تُعرف بعد دوافعه لقيامه بهذا الهجوم.