تعادل سلبي بين ميلان ولاتسيو يؤجل حسم التأهل لنهائي كأس إيطاليا لمباراة الإياب

تعادل فريق آي سي ميلان، سلبيًا مع مضيفه لاتسيو في ذهاب المربع الذهبي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.
وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.
وللتأهل إلى المباراة النهائية، يكفي ميلان الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره.
بينما سيحتاج لاتسيو للتعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة في لقاء العودة الذي سيقام على ملعب ميلان للعبور إلى المباراة النهائية.