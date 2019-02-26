تعادل سلبي بين ميلان ولاتسيو يؤجل حسم التأهل لنهائي كأس إيطاليا لمباراة الإياب

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وللتأهل إلى المباراة النهائية، يكفي ميلان الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره، بينما سيحتاج لاتسيو للتعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة.