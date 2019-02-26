Bein Sports تعلن رسميًا حصولها على حقوق إذاعة كأس إيطاليا.. وتنقل مباراة لاتسيو وميلان

أعلنت قنوات bein Sport حصولها رسميًا على حقوق نقل مباريات كأس إيطاليا للموسم الحالي.

وقالت القناة في شريطها الإخباري إن أول لقاء ستقوم بإذاعته عبر شاشاتها هو مباراة نصف النهائي بين لاتسيو وميلان، مساء اليوم الثلاثاء.

ويحل فريق ميلان ضيفًا ثقيلًا على نظيره لاتسيو في ملعب ”الأولمبيكو“، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

ويخوض ميلان هذه المباراة بثوبه الجديد، بعد التعاقد مع المهاجم البولندي الداهية كريستوف بياتيك والذي قاده مؤخرًا لتحقيق الفوز لـ3 مرات على التوالي في الدوري، جميعها بنتيجة 3 أهداف، كذلك صانع الألعاب البرازيلي باكويتا.

وكان ميلان قد تأهل إلى هذا الدور على حساب فريق نابولي في ربع نهائي الكأس، بعدما حقق الفوز بهدفين دون رد.

في المقابل، تأهل لاتسيو إلى نصف النهائي بعد التغلب على إنتر ميلان بركلات الجزاء الترجيحية 4-3 بعد التعادل بين الفريقين 1-1.

وتقام مباراة لاتسيو ضد ميلان في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، على قناة بي إن سبورتس 4.