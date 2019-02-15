محكمة نمساوية تلغي قرارًا حكوميًا بإغلاق 6 مساجد

قضت محكمة نمساوية، بإلغاء قرار إغلاق 6 مساجد، اتخذته الحكومة اليمينية المتطرفة، برئاسة سيباستيان كورتز، العام الماضي.

وأفاد بيان صادر عن الجماعة الإسلامية في النمسا (أهلية)، الجمعة، بأن المحكمة الإدارية لمنطقة فيينا، ألغت قرار دائرة الشؤون الدينية التابعة لرئاسة الوزراء، بإغلاق 6 مساجد تابعة للجالية العربية.

وذكرت صحيفة ”كورير“ النمساوية، أن المحكمة أشارت في قرارها، إلى أن دائرة الشؤون الدينية لم تعط للجالية الإسلامية العربية الوقت الكافي لاستكمال النواقص؛ ولذلك فإن قرار الإغلاق منافٍ للقوانين.

وقال رئيس الجماعة الإسلامية في النمسا، أوميد فورال، في بيان، إن المحاكم لعبت دورًا مهمًا للتصحيح في فترة باتت الشعبوية مسيطرة في البلاد.

وأضاف أن قرار المحكمة أفشل محاولات الحكومة بإغلاق المساجد في البلاد.

وقررت الحكومة النمساوية التي يترأسها كورتز، خلال شهر رمضان الماضي، إغلاق 6 مساجد للجالية العربية؛ بذريعة ”محاربة الإسلام السياسي”.

بدورها، طعنت الجالية العربية بقرار دائرة الشؤون الدينية، حيث قرر القضاء النمساوي وقف تنفيذ القرار، وإبقاء المساجد المذكورة مفتوحة لغاية انتهاء المسار القانوني.