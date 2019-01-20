تسلق لتقرأ.. مكتبة فريدة من نوعها وسط الطبيعة والطيور (صور)

صمم مهندسون فيتناميون مكتبة فريدة من نوعها، تقوم على ربط الكتب بأفكار إبداعية أخرى، كالزراعة وتربية الأحياء المائية، ويحتاج الوصول إليها التسلق عبر سلسلة خشبية صممت بطريقة هادفة.

وابتكر فريق من شركة ” Farming Architects” الهندسية، المكتبة في قلب العاصمة الفيتنامية هانوي، على شكل إطار خشبي كبير، تحتوي رفوفه على كتب للأطفال، حيث يتم التجوّل عبرها بالتسلق، والجلوس داخلها في مناطق خرسانية بسيطة للقراءة.

وذكر موقع “ديزين” البريطاني للتصاميم، اليوم الأحد، أن المهندسين زودوا المكتبة بنظام الزراعة المائية المُركّبة، والتي تشمل زراعة النباتات وتربية الأحياء الحيوانية والمائية عبر الماء فقط، وبدون تربة؛ وذلك لتعليم الأطفال النظم البيئية الذاتية الاستدامة”.

ويعتلي الإطار الخشبي الألواح الشمسية؛ للحفاظ على النظام البيئي المصغر للمكتبة، وفي خلفه أقفاص من الدجاج، وبجواره بركة مياه تسبح داخلها الأسماك الملونة.

ولإنشاء نظام دوري، تُستخدم مياه النفايات من البركة كمصدر غني بالمغذيات للنباتات، بينما تساهم الدواجن من خلال سمادها لتخصيب التربة، وبالمقابل تُساعد النباتات على تنقية المياه ثم يتم إرجاعها إلى برك السمك.