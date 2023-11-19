هجمات الجماعات المتشددة تحصد أرواح 19 ألفًا في 7 دول أفريقية
حصدت الحوادث الأمنية المرتبطة بالمتشددين، في 7 دول من الساحل الأفريقي وغرب القارة، أرواح 19 ألفًا و255 شخصًا في الفترة ما بين بداية العام الجاري، وحتى العاشر من الشهر الحالي.
وقدمت منصة "وامابس" الأفريقية المتخصصة في شؤون الساحل بيانات عن الحوادث الأمنية والوفيات التي وقعت في نيجيريا، وبوركينا فاسو، ومالي، بالإضافة للنيجر، وبنين، وغانا، وتوغو، في الفترة المذكورة.
وخلال هذه الفترة، أدّت 2989 حادثة إلى 7299 قتيلا في نيجيريا، وفي بوركينا فاسو قتل 7174 شخصا إثر 1473 حادثة.
ومنذ بدء تمرّد جماعة "بوكو حرام" المتشددة في عام 2009، سقط أكثر من 40 ألف قتيل وهُجّر أكثر من مليوني شخص في نيجيريا، التي تشهد أزمة إنسانية خطرة وفق الأمم المتحدة، إذ امتدت أعمال العنف إلى النيجر وتشاد والكاميرون.
وفي بوركينا فاسو، يخوض الجيش معارك يومية لاستعادة السيطرة على أكثر من 40% من مساحة الدولة التي أصبحت تحت سيطرة جماعات أغلبها يتبع تنظيم القاعدة المتشدد، وأخرى لتنظيم داعش المتشدد في الصحراء الكبرى.
والأزمة الأمنية في بوركينا فاسو ليست وليدة اليوم وتعود إلى بداية 2015، وتعمقت بعد وقوع انقلابين عسكريين، كان آخرهما في أيلول/سبتمبر 2022.