هجمات الجماعات المتشددة تحصد أرواح 19 ألفًا في 7 دول أفريقية

حصدت الحوادث الأمنية المرتبطة بالمتشددين، في 7 دول من الساحل الأفريقي وغرب القارة، أرواح 19 ألفًا و255 شخصًا في الفترة ما بين بداية العام الجاري، وحتى العاشر من الشهر الحالي.

وقدمت منصة "وامابس" الأفريقية المتخصصة في شؤون الساحل بيانات عن الحوادث الأمنية والوفيات التي وقعت في نيجيريا، وبوركينا فاسو، ومالي، بالإضافة للنيجر، وبنين، وغانا، وتوغو، في الفترة المذكورة.

وخلال هذه الفترة، أدّت 2989 حادثة إلى 7299 قتيلا في نيجيريا، وفي بوركينا فاسو قتل 7174 شخصا إثر 1473 حادثة.