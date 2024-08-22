شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، على الحاجة الملحة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن، واصفاً المحادثات المرتقبة في القاهرة بأنها "حاسمة".

وجاء الاتصال بعد زيارة سريعة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط انتهت، الثلاثاء، دون التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس"، فيما يخطط المفاوضون الذين يعملون جاهدين منذ شهور من أجل إبرام الاتفاق لعقد لقاء جديد في القاهرة خلال الأيام المقبلة، وفق "رويترز".

وقال البيت الأبيض في بيان: "شدد الرئيس على الحاجة الملحة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن، كما تمت مناقشة المحادثات المقبلة في القاهرة الرامية لإزالة أي عقبات متبقية".

وأضاف البيان، أن "بايدن ونتنياهو ناقشا أيضاً الجهود الأمريكية لدعم إسرائيل في وجه كل التهديدات من جانب إيران والجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة عنها حماس وحزب الله والحوثيين، بما في ذلك الانتشار العسكري الدفاعي الأمريكي المستمر".

وتوعدت إيران بالثأر لمقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران يوم 31 يوليو/ تموز، والذي حملت إسرائيل المسؤولية عنه، ولم تؤكد إسرائيل، أو تنف مسؤوليتها عن قتله.

وعلّق بلينكن والوسطاء من مصر وقطر، آمالهم على مقترح أمريكي لسد الفجوات بين الجانبين في الحرب الدائرة منذ عشرة أشهر.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق، إن "الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة".

وانضمت كاملا هاريس نائبة بايدن للمكالمة، ومن المقرر أن تقبل هاريس، الخميس، ترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض سباق الرئاسة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال مسؤول أمريكي قبل إجراء المكالمة إن من المتوقع أن يضغط بايدن على نتنياهو لتحقيق مطلب جديد يسمح بالاحتفاظ بقوات إسرائيلية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

ونفى مكتب نتنياهو، الأربعاء، تقريرا تلفزيونيا إسرائيليا أفاد بأن إسرائيل وافقت على سحب قواتها؛ من محور "فيلادلفيا"، وهو شريط ضيق من الأرض يبلغ طوله 14.5 كيلومتر على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر.

وقال مسؤول أمريكي كبير، إن المحادثات تقترب من التوصل لاتفاق، لكن إتمامه ليس سهلاً، والتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أولوية كبرى لبايدن.

وطالبت حماس في محادثات وقف القتال، انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع بما في ذلك محور فيلادلفيا، الذي تصر إسرائيل على الاحتفاظ به بعد سيطرتها عليه في أواخر مايو/أيار، وتدمير عشرات الأنفاق تحته والتي تقول إنها كانت تستخدم لتهريب الأسلحة إلى الفصائل المسلحة في قطاع غزة.