بنهج سوريا والعراق.. "داعش" يسعى لبسط نفوذه في الساحل الأفريقي

يتسلل تنظيم "داعش" المتشدد في الساحل الأفريقي، بين السكان المحليين وتحديدًا في منطقة ميناكا شمال شرق مالي المحاذية للنيجر.

وكشف تقرير فرنسي عن تحركاته لتطبيع العلاقات مع السكان، عقب تورطه في ممارسة أعمال عنف ضدهم لسنوات، وهو الموقف الذي يسعى من خلاله لترسيخ نظام إدارته وضمان استدامته.

وتناول تقرير لموقع "أفريك 21" الفرنسي، الاثنين، شهادة نادرة ومفصلة عن الأساليب العنيفة إلى حد كبير، وأيضا الإستراتيجية التي يستخدمها "داعش" في مالي لترسيخ قوته ضد منافسه "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة".

يشير التقرير الفرنسي إلى ما سمّته "تطور أسلوب حكم التنظيم" لحماية السكان وممتلكاتهم فيما أنشأ نماذج سلطة أمنية مستوحاة من سيناريوهات "داعش" التي انتُهجت في المنطقة السورية العراقية في عام 2014.

ولفت محلل ومراقب مستقل يكتب تحت اسم مستعار "عبدالله"، إلى تصرف "داعش" كطرف فاعل (مسلح) في السياسة المحلية، إذ يعدل تدابيره ويستخدم العنف وفقًا للانقسامات المجتمعية. ويمكن أن تختلف هذه الإستراتيجية اعتمادًا على مناطق القيادة والظروف المحلية.

ونبّه التقرير إلى الاختلاف في النهج بين منطقة ميناكا ومنطقة أنسونغو-غاو بمالي؛ إذ لا تزال الجماعة في مرحلة فرض نظامها. ومن خلال العنف، كما يتضح من المجازر التي وقعت في بلدتي بارا وجابيرو، التي خلفت نحو مئة قتيل في يونيو 2023.

وأضاف التقرير: "من الضروري أن نذكر أن علاقات تنظيم داعش في الساحل مع سكان منطقة ميناكا لا تزال تتسم بممارسات العنف (السرقة والتهديدات والاختطاف وما إلى ذلك)، على الرغم من التحول الإستراتيجي، الذي يلفت إلى معارك حدثت بين تنظيمي داعش ونصرة الإسلام في مارس 2023".

وخلَّفت العديد من القتلى من كلا الجانبين وهدّأت الحماسة الحربية لكل مجموعة، كما أجبرت جماعة "القاعدة" على مراجعة أولوياتها.