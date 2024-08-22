وجّهت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، اتهامات للمواطن الأمريكي من أصل صيني يوانغون تانغ (67 عاماً)، المقيم في نيويورك، بالعمالة لصالح الحكومة الصينية، في الولايات المتحدة، والتجسس على نشطاء ومعارضين صينيين مؤيدين للديمقراطية، وفق "رويترز".

وقالت الوزارة إن تانغ، قدم للمسؤولين الصينيين، معلومات عن أفراد وجماعات تعتبر الصين، أنه قد يكون لهم "آثار ضارة محتملة" على مصالحها، بما في ذلك المعارضون الصينيون البارزون المقيمون في الولايات المتحدة".

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وأضافت الوزارة أن "المتهم ساعد وزارة أمن الدولة الصينية في التسلل إلى محادثة جماعية على تطبيق مراسلة "مشفر"، يستخدمه عدد كبير من المعارضين الصينيين.

وذكرت الوزارة، أن تانغ، كان عميلاً للصين بين عامي 2018 و2023، بتوجيه من وزارة أمن الدولة الصينية.

وبحسب الوزارة، فإن "تانغ"، قد حصل على حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة؛ بسبب أنشطته كمعارض، سابقاً، ثم أصبح فيما بعد مواطناً.