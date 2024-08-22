أكد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، اليوم الخميس، إن المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب يواصل خلق الفوضى، ويدعم عدم الاستقرار، ولا يمكن أن يمثل الأمريكيين، على حد قوله.

وقال كلينتون، في كلمته خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، إن "الانتخابات الأمريكية ذات طابع فريد، والانتخابات المقبلة ستكون بين كامالا هاريس وشخص لا يريد إلا مصلحته".

وشدد على أن "هاريس تعمل عن كثب لحل المشكلات التي تواجه أمريكا ولديها خبرات كبيرة، مضيفاً: "ندعم بشدة هاريس ووالز لقيادة الولايات المتحدة وهما يتمتعان بتاريخ كبير في إدارة شؤون البلاد".

وأوضح كلينتون أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من انتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني "سيعزز إرثه"