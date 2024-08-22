أجرى رئيس الحكومة الانتقالية في بنغلادش محمد يونس، الأربعاء، محادثات مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفق بيان للهيئة، وذلك في اتصال هو "الأعلى مستوى" له مع مسؤول أمريكي منذ توليه المنصب.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو أس إيد" شيجال بوليفارتي، أن يونس ومديرة الهيئة سامانتا باور، نقاشا السبل التي يمكن للوكالة أن تقدّم من خلالها "أفضل دعم للحكومة الانتقالية" في ما يتصل بحقوق الإنسان والحوكمة والشؤون الاقتصادية.

وعاد يونس، البالغ 84 عاماً، من أوروبا هذا الشهر، بعد ثورة قادها طلاب، لتولي مهمة كبرى تتمثل في إجراء إصلاحات ديمقراطية في بلد يشهد انهيارا لمؤسساته، بعدما فرّت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد التي حكمت البلاد دون منازع مدى 15 عاماً على وقع الاحتجاجات.

وتولى يونس منصب "كبير مستشاري" حكومة تصريف أعمال مكوّنة بالكامل من مدنيين، باستثناء جنرالين متقاعدين، وأعلن أنه ينوي إجراء انتخابات "في غضون بضعة أشهر".

والأحد، تعهّد مواصلة دعم لاجئي الروهينغا المتواجدين في بنغلادش وقطاع تجارة الألبسة الحيوي لإعادته إلى وضعيته الطبيعية. والملفان يثيران قلقاً دولياً بالغاً.

وأشار بيان "يو أس إيد" إلى أن "المحادثات بين يونس وباور تطرّقت إلى قضية اللاجئين الروهينغا الذين يتخطى عددهم المليون في بنغلادش".

وقال بوليفارتي إن باور: "شدّدت على وجوب حماية اللاجئين الضعفاء وتمكين شركاء إنسانيين يوفّرون دعماً أساسياً من أداء عملهم".

وفرّ هؤلاء اللاجئون بغالبيتهم من بورما المجاورة في العام 2017 بعد حملة عسكرية تحقق فيها حالياً محكمة تابعة للأمم المتحدة للاشتباه بأنها تنطوي على إبادة جماعية.

وقال يونس، الأحد، إن حكومته "ستواصل دعم" اللاجئين، ودعا إلى زيادة المساعدة الدولية.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى جهود متواصلة من المجتمع الدولي من أجل العمليات الإنسانية للروهينغا، وإعادتهم في نهاية المطاف إلى وطنهم بورما بأمان وكرامة وبكامل الحقوق".

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى عدة، قد رحّبت بتشكيل الحكومة الانتقالية في بنغلادش.