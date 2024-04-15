إجراءات عقابية بريطانية وألمانية محتملة ضد إيران بعد استهداف إسرائيل
أعلنت كل من بريطانيا وألمانيا، اليوم الاثنين، اتخاذ خطوات عقابية ضد إيران، عقب هجمومها على إسرائيل، ليل السبت، انتقاماً لقصف سفارتها في دمشق.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده ستبحث فرض المزيد من العقوبات على إيران بعد الهجوم الذي شنَّته بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، بحسب "رويترز".
وأضاف كاميرون لهيئة الإذاعة البريطانية: "لدينا بالفعل 400 عقوبة على إيران. وضعنا نظامًا جديدًا بالكامل للعقوبات بنهاية العام الماضي وأثبت أنه فعال للغاية".
وأردف: "فرضنا عقوبات على الحرس الثوري الإيراني بأكمله وسنواصل النظر في المزيد من الخطوات التي بوسعنا اتخاذها"، مشيراً إلى أن بلاده ستُبقي مسألة حظر الحرس الثوري قيد المراجعة.
من جهتها، أعلنت ألمانيا، في وقت سابق الاثنين، استدعاء السفير الإيراني لديها، بحسب "فرانس برس".
جاء ذلك بعد يوم على استدعاء طهران سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على خلفية موقف دولهم من الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحفي: "يمكنني أن أبلغكم باستدعاء السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية هذا الصباح وأن المحادثات تجري في الوقت الراهن".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد استدعت، الأحد، سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لسؤالهم، حول ما وصفته "بمواقفهم غير المسؤولة" فيما يتعلق بالهجوم الإيراني على إسرائيل.