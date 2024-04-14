دول مجموعة السبع تستعد لاتخاذ "تدابير" ضد إيران

أبدى قادة مجموعة السبع الذين عقدوا الأحد اجتماعا عبر الفيديو، "استعدادهم لاتخاذ تدابير" ضد ايران "ردا على خطوات جديدة لزعزعة الاستقرار"، وذلك وفق بيان أصدرته الرئاسة الإيطالية للمجموعة.

وقال القادة "نطالب إيران وحلفاءها بوقف هجماتهم، ونحن مستعدون لاتخاذ تدابير جديدة الآن ردا على خطوات جديدة لزعزعة الاستقرار".

وأكد قادة دول مجموعة السبع في ختام الاجتماع "الدعم الكامل لاسرائيل وشعبها" اثر الهجوم الذي شنته ايران، مشددين على "التزامهم بامنها".

وقال القادة: "نعرب عن تضامننا ودعمنا الكامل لإسرائيل وشعبها، ونكرر التزامنا بأمنها".

وفيما يتعلق بغزة، تعهد قادة مجموعة السبع أن يعززوا "تعاونهم" بهدف "تقديم مزيد من المساعدة الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة".

وأعلن قادة الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان في بيان للرئاسة الإيطالية للمجموعة "سنعزز تعاوننا (...) لتقديم مزيد من المساعدة الإنسانية إلى الفلسطينيين".