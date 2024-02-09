بايدن في ورطة.. "قدرته العقلية" تضعف حملته الانتخابية

قال تقرير إخباري إن تصريحات روبرت هور، المحقق الخاص في قضية احتفاظ الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"وثائق سرية" حول "قدرته العقلية" أحدثت هزة كبيرة لحملة إعادة انتخابه لولاية جديدة.

وأضاف التقرير الذي نشرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن هور أصدر "تقييما مدمرا" حول القدرة العقلية لجو بايدن، مما أعاد الموضوع مرة أخرى إلى واجهة النقاشات العامة للأمريكيين.

وذكرت المجلة أن المحققين لم يجدوا "أدلة كافية" لاتهام بايدن بسوء التعامل مع وثائق سرية خلال فترة عمله كنائب للرئيس، لكنهم كتبوا أن ذاكرته "يبدو أن لها قيودا كبيرة" وأن بايدن "لم يتذكر، حتى متى توفي ابنه بو" في عام 2015.



وتابع المحققون: "بايدن لا يستطيع أن يتذكر متى كان نائبا للرئيس أو تفاصيل النقاش حول إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان".

