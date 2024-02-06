زلة لسان جديدة.. بايدن يتحدث مع "رئيس ميت" (فيديو)

وكان ميتران، الذي رحل عام 1996، رئيسا لفرنسا في المدة بين عامي 1981 و1995.

وتعد هفوات بايدن أمرا معتادا، مع بلوغه عامه الحادي والثمانين، وتلقيه انتقادات متكررة، لا سيما من خصمه دونالد ترامب، بأنه ليس مؤهلا صحيا لإدارة البلاد.