زلة لسان جديدة.. بايدن يتحدث مع "رئيس ميت" (فيديو)
تناقلت مواقع إخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هفوة جديدة "مزدوجة" للرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء حديثه أمام الجماهير في لاس فيغاس، وهو يستعيد لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماعات قمة مجموعة السبع عام2021، إلا أنه ذكر ألمانيا بدلا من فرنسا، قبل أن يصحح ذلك، لكن الأدهى أنه ذكر الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران بدلا من ماكرون.
وكان ميتران، الذي رحل عام 1996، رئيسا لفرنسا في المدة بين عامي 1981 و1995.
وتعد هفوات بايدن أمرا معتادا، مع بلوغه عامه الحادي والثمانين، وتلقيه انتقادات متكررة، لا سيما من خصمه دونالد ترامب، بأنه ليس مؤهلا صحيا لإدارة البلاد.