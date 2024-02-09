في زلة لسان جديدة.. بايدن: السيسي رئيس المكسيك (فيديو)

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقاطع فيديو من كلمة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث فيها عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأوضاع في غزة، وخلال الكلمة زل لسان بايدن قائلاً: "الرئيس المكسيكي عبد الفتاح السيسي" بدلا من الرئيس المصري.

وفي وقت سابق، أكّد بايدن أنّه لا يعاني مشاكل في الذاكرة، وذلك في خطاب إلى الأمة ألقاه بعيد صدور تقرير أعدّه مدّعٍ خاص ووصف فيه سيّد البيت الأبيض بأنّه "رجل مسنّ ذاكرته ضعيفة"، بحسب "فرانس بريس".