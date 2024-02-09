للمرة الثانية في أسبوع.. بايدن يكرر مواقفه المحرجة

اختلط الأمر مجدداً على الرئيس الأمريكي جو بايدن بين زعيمة أوروبية وسلفها المتوفى، للمرة الثانية خلال أسبوع، إذ قال خلال مناسبة انتخابية إنه التقى المستشار الألماني هيلموت كول الذي توفي عام 2017 بدلاً من أنغيلا ميركل.

وجاءت زلة بايدن البالغ 81 عاماً في وقت متأخر الأربعاء، بعد أيام من قوله إنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران بدلاً من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، أثناء تطرقه للحديث أيضاً عن قمة مجموعة السبع نفسها التي عقدت في حزيران/يونيو عام 2021.

ومن دون أن تقول في شكل مباشر إن بايدن أخطأ، أشارت المتحدثة باسمه كارين جان بيار، إلى أمثلة عن شخصيات أمريكية أخرى اختلطت عليها أسماء أيضاً.

وقالت في مؤتمرها الصحفي اليومي الخميس: "كثير من الناس، النواب (...) يمكن أن يخطئوا أحياناً. قد يحدث هذا الأمر".

وقال بايدن وفق تقرير إعلامي: "نظر إليّ هيلموت كول من ألمانيا وقال (ماذا ستقول سيدي الرئيس إذا حملت صحيفة التايمز اللندنية صباح غد وعلمت أن ألف شخص حطموا أبواب البرلمان البريطاني وقتلوا بعض الناس في طريقهم إلى الداخل لمنع رئيس الوزراء من تولي منصبه؟)".

وكانت أنغيلا ميركل المستشارة الألمانية السابقة هي الزعيمة التي تحضر القمة. أما كول المعروف بأنه مهندس إعادة توحيد ألمانيا بعد الحرب الباردة، فقد توفي عام 2017 بعد توليه المستشارية لمدة 16 عاما بين عامي 1982 و1998.

وهذا الخلط هو الثاني الذي يقع فيه بايدن في أيام قليلة.

وفي لاس فيغاس الأحد أيضا خلال مناسبة انتخابية، كان بايدن ينقل رد فعل الرئيس الفرنسي ماكرون خلال قمة مجموعة السبع نفسها على فوزه في انتخابات 2020 على ترامب.

وقال بايدن: "نظر إليّ ميتران من ألمانيا (...) أعني من فرنسا، نظر إلى وقال أتعلم... ماذا...لماذا...إلى متى ستعود؟".

لكن البيت الأبيض صحح الاسم إلى ماكرون واضعاً إياه بين قوسين في البيان الذي أصدره.

وتولى ميتران رئاسة فرنسا من 1981 إلى 1995، وتوفي عام 1996.