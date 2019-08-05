إدانات عربية ودولية لحادث تفجير ”معهد الأورام“ في القاهرة

أدانت الولايات المتحدة ودول ومؤسسات عربية، الإثنين، الحادث الإرهابي الذي وقع بمعهد الأورام وسط العاصمة المصرية القاهرة، وأودى بحياة 20 شخصًا وإصابة العشرات.

وأعلنت القاهرة أن الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام ”إرهابي“، بعد أن أرجعته في وقت سابق إلى ”تصادم سيارات“.

وفي بيان، أدانت السفارة الأمريكية في القاهرة ”الحادث الإرهابي“، مقدمة تعازيها إلى عائلات الضحايا.

كما نقلت وكالة الأنباء السعوية، عن مصدر في الخارجية (لم تسمه) إدانة واستنكار بلاده للحادث الإرهابي، مؤكدًا ”وقوف المملكة وتضامنها مع مصر في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره“.

بينما أدانت البحرين ”الحادث الإرهابي“، مؤكدة ”وقوفها في صف واحد إلى جانب مصر وتضامنها التام معها في حربها ضد الإرهاب، وفيما تتخذه من إجراءات ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها“.

ودعت الخارجية البحرينية، في بيان، إلى ”ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل ردع الجماعات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها“.

كما أعرب أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، عن استنكار بلاده وإدانتھا الشدیدة لـ“ھذا العمل الإرھابي الآثم“.

وأكد على موقف الكویت الرافض للإرھاب بكافة أشكاله وصوره ووقوفھا إلى جانب مصر وتأییدھا لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وقد أدان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس الحادث الذي وصفه بـ“العمل الإرهابي الجبان“، وأعرب عن ثقته ”بقدرة مصر على تخطي كل الصعاب، ومواجهة الإرهاب الأعمى“، مؤكدًا وقوف فلسطين وشعبها إلى جانب مصر في هذه الظروف الصعبة.

وقدم رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، التعزية لمصر في ضحايا حادث الإرهابي.

بدوره، قدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التعازي للشعب ولأسر الضحايا الذين سقطوا نتيجة الحادث، الذي وصفه بـ“الإرهابى الجبان“.

وأكد السيسي، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع ”فيسبوك“، أن ”الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره“.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية الإثنين، ارتفاع الضحايا إلى 20 قتيلًا و47 مصابًا.

وقالت الداخلية المصرية، في بيان لها الإثنين، إن سيارة ”كانت تحمل متفجرات“ اصطدمت بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

وأوضحت أن ”الفحص الفني أشار إلى أن السيارة كانت في داخلها كمية من المتفجرات، أدى حدوث التصادم إلى انفجارها“.

وقالت إن ”حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها“.