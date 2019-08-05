السيسي: انفجار معهد الأورام ”حادث إرهابي“

وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، في محيط معهد الأورام بمنطقة القصر العيني، بـ“الإرهابي“.

وقال السيسي، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“: ”أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة القصر العيني، مساء الأمس“.

وأضاف الرئيس: ”أتمنى الشفاء العاجل للمصابين“، مؤكدًا أن ”الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم“.

اتقدم بخالص التعازى للشعب المصرى ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان فى محيط منطقة القصر العينى مساء الأمس،كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين وأؤكد على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوةوإرادة شعبها العظيم — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) August 5, 2019

وكان انفجار وقع ليلة أمس الأحد، أسفر عن مصرع 19 مواطنًا وإصابة 30 آخرين، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة.

وبحسب معلومات أمنية أولية، فإن الانفجار وقع إثر اصطدام سيارة مسرعة تسير عكس الاتجاه بـ3 سيارات أخرى بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.