مصر تسجن أعضاء ”خلية إخوان الكويت“ 15 يومًا على ذمة التحقيقات

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الإثنين، حبس 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“خلية إخوان الكويت“، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ويواجه المتهمون وهم أعضاء جماعة الإخوان المرحلين من الكويت إلى مصر، تهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، بالإضافة للتخطيط لتنفيذ عمليات عنف وإرهاب والاشتراك في تنفيذ عمليات موجهة ضد مؤسسات الدولة، ورجال الجيش والشرطة، وتبني مخططات عدائية، ومن المقرر أن تستكمل النيابة التحقيقات مع المتهمين في جلسات تالية، بعد صدور قرار حبسهم احتياطيًا.

وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، أعلنت الكويت عن ضبط خلية إخوانية أعضاؤها يحملون الجنسية المصرية، هربوا من السلطات المصرية إلى الأراضي الكويتية، قبل أن تتمكن قوات الأمن الكويتية من تحديدهم والقبض عليهم، ثم ترحيلهم للأراضي المصرية بتنسيق مع السلطات المصرية، وفقًا للاتهامات المنسوبة لهم.