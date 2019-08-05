النادي الأهلي المصري يكشف قراره النهائي بشأن ضم طه ياسين الخنيسي

حسم النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، موقفه من التعاقد مع طه ياسين الخنيسي، مهاجم نادي الترجي التونسي، ومنتخب تونس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”الأهلي كان وما زال يرغب في ضم الخنيسي لدعم خط هجوم الفريق، لكن هناك صعوبة في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية“.

وأضاف المصدر: ”الترجي قام بقيد الخنيسي في قائمته الأفريقية الجديدة وسيكون هناك صعوبة في أن يوافق النادي علي رحيله حتى لا يضيع مكان في القائمة، كما أن الأهلي قام بقيد الرباعي الأجنبي في قائمته الأفريقية؛ ما يعني أنهم مستمرون حتى فترة الانتقالات الشتوية على الأقل، خاصة بعد الفشل في تسويق المغربي وليد أزارو وتمسك لاسارتي باستمرار جيرالدو“.

وتابع: ”الأهلي استقر على تأجيل التفاوض مع طه الخنيسي حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، ليتضح موقف الفريق والترجي من بطولة دوري أبطال أفريقيا“.

ومن جانب آخر قرر مسؤولو اتحاد الكرة إسناد مباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من دور الـ 16 بكأس مصر إلى طاقم حكام مصري.

كان اتحاد الكرة قرر عدم الاستعانة بحكام أجانب إلا في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك فقط، وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في الـ 17 من أغسطس الجاري بعد تعديل مواعيد مباريات كأس مصر بسبب الأجندة الدولية للمنتخب الأولمبي، إذ يستضيف استاد الجيش ببرج العرب اللقاء.