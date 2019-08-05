الداخلية المصرية: ”حسم الإخوانية“ وراء تفجير معهد الأورام بالقاهرة

أعلنت وزرارة الداخلية المصرية، اليوم الإثنين، أن التحريات المبدئية كشفت عن وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان وراء التفجير الذي وقع أمس الأحد في منطقة المنيل بالعاصمة القاهرة، والذي نتج عنه مصرع وإصابة العشرات.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي إنه ”في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة القصر العيني أمام معهد الأورام، والذي تبين من الفحص المبدئي أنه حدث نتيجة تصادم إحدى السيارات الخاصة بثلاث سيارات أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، انتقلت الأجهزة المعنية، وقامت بإجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات“.

وأضاف البيان: ”توصلت المعلومات لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ عن سرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات، ما أدى حدوث التصادم إلى انفجارها“.

وذكر البيان: ”تشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، هذا وقد توصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها، وجار استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم“.

وسقط 19 قتيلًا وأصيب 23 آخرون على الأقل في حريق إثر انفجار سيارة أمام معهد الأورام، أمس السبت، فيما كانت التصريحات الرسمية أمس تشير إلى أن الحادث جاء نتيجة حادث مروري، بعد اصطدام السيارة التي كانت تسير عكس السير بسيارتين أخريين.