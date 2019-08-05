بقيمة 2 مليار دولار.. مصر تتسلم الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي

تسلمت مصر الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 2 مليار دولار، ودخلت بالفعل حسابات وزارة المالية في البنك المركزي المصري، وفق مصدر بوزارة المالية.

وقال المصدر لـ ”إرم نيوز“، إن ”البنك المركزي سيتولى صرف المقابل بالعملة المحلية لصالح وزارة المالية، واستخدام النقد الأجنبي لتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد“.

وأعلن صندوق النقد الدولي في تموز/ يوليو الماضي، إكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، كما وافق على صرف ملياري دولار أمريكي (الشريحة الأخيرة)، بموجب الانتهاء من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق في شباط/ فبراير الماضي، على منح مصر الدفعة الخامسة من القرض.

ووصل برنامج التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي، إلى 12 مليار دولار، لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي الذى طبقته مصر على مدار 3 سنوات، إلى محطته النهائية، بالموافقة على صرف الشريحة الأخيرة لمصر بقيمة 2 مليار دولار، تدعم الاحتياطي والموازنة العامة للدولة.