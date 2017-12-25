ما أهمية أيقونات الأندية السعوية التي أعلنت عنها هيئة الرياضة؟

أزاحت الأندية السعودية الغطاء عن الأيقونات الخاصة بها، وذلك خلال مبادرة “ادعم ناديك”، التي دشنها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أمس الأحد، خلال حفل أقيم للإعلان عن عدة مبادرات لدعم أندية دوري المحترفين.

واختار كل فريق أيقونة خاصة به، في حدث هو الأول من نوعه في الرياضة السعودية، وتعد هذه المبادرة موجهة لجماهير أندية الدوري السعودي للمحترفين؛ من أجل دعم أنديتهم.

وتعد هذه الأيقونات شعارًا رمزيًا يختص بكل نادٍ، يتم استخدامها في جوانب تسويقية واستثمارية عدة، بما فيها صناعة المنتجات الخاصة بها، وكذلك استخدامها بطرق مختلفة تزيد من نسبة الحضور الجماهيري في المباريات الرسمية، الأمر الذي يزيد من حجم التنافس الشريف بين الأندية المشاركة في المسابقات السعودية.

وقال عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: “أيقونات الأندية تساعد الأندية تسويقيًا، كما يجب تسجيلها تجاريًا.. ورفع المداخيل للأندية سيزيد من قوة الدوري السعودي بالتأكيد”.

وأضاف: “سنواجه المنتخب الألماني وديًا، وسنحدد تاريخ المواجهة قريبًا، كما أننا ننتظر عودة مدرب المنتخب الأول من إجازة الأعياد؛ لنحدد المرحلة المقبلة استعدادًا لكأس العالم”.