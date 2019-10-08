اجتماع تاريخي للحكومتين الفلسطينية والمصرية.. والمالكي: يؤسس لمرحلة جديدة

كشفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع الحكومة المصرية والفلسطينية الذي سيعقد للمرة الأولى في القاهرة، سوف يؤسس لمرحلة جديدة.

وقال وزير الخارجية رياض المالكي: إن ”هذا الاجتماع سيفتح المجال لإمكانية أن يصبح ذلك، قاعدة تتكرر بشكل دوري ما بين القاهرة ورام الله، لأنها تأتي في وقت مهم“.

وأكد في تصريح نقلته وكالة ”وفا“ الفلسطينية الرسمية، أن ”هذا الاجتماع يأتي في إطار قرار القيادة الفلسطينية بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يعني ترتيب العلاقة مع الدول العربية“.

وأضاف المالكي: أن ”الاعتماد على البيت العربي خاصة القاهرة يدل على إشارات سياسية مهمة مرتبطة بطبيعة التحرك الإستراتيجي الذي اعتمدته القيادة“، منوهًا إلى أن ”الانطلاق من هنا له مغزى سياسي مهم جدًّا.“

وتابع الوزير: ”رغم أن هذه الزيارة جاءت متأخرة زمنيًّا، إلا أن حضورنا بهذا العدد من الوزراء رسالة واضحة بأننا معنيون بتطوير العلاقة مع القاهرة والبناء عليها أيضًا، ونعتمد أساسًا في هذه السياسات التي اعتمدناها على الدعم العربي وتحديدًا الدعم الذي يأتينا من القاهرة، وبالتالي اللقاءات التي ستتم اليوم بين زملائي الوزراء مع نظرائهم المصريين ستكون مهمة وشاملة“.

زيارة تاريخية

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، وصل مساء أمس الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتهدف الزيارة حسب ”وفا“، إلى فتح آفاق التعاون بين فلسطين ومصر في كافة المجالات، وبما يعزز العلاقة الإستراتيجية مع العمق العربي، وفتح آفاق اقتصادية لبداية الانفكاك التدريجي عن إسرائيل.

وعقد اشتية مع نظيره المصري اجتماعًا ثنائيًّا في الصالة الحكومية بمطار القاهرة الدولي، بحَثا خلاله آفاق التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، وانضم إلى الاجتماع بعد ذلك الوزراء من أعضاء الوفدين.

دور محوري

من جهته، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن زيارة الوفد الوزاري برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية إلى القاهرة، تكتسب أهمية استثنائية نظرًا لدور مصر المحوري في تقديم كل متطلبات الدعم والإسناد للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وأضاف ملحم، لـ“وفا“، أن هذه الزيارة هي الأولى لوفد وزاري برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، موضحًا أن الوزراء سيتباحثون مع نظرائهم المصريين في آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في جميع المجالات التخصصية.

وأشار إلى أنه سيتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات لتطوير مجالات العمل والتعاون المشترك في المستقبل .

من جانبه، قال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم: ”إننا نتطلع خلال هذه الزيارة لبحث 3 مواضيع مع وزير الكهرباء المصري، وهي تفعيل الربط الإقليمي خاصة أن فلسطين ضمن الدول الثماني، وربط التفعيل القديم مع الشقيقة مصر من خلال ربط رفح والعريش، وتوسعة هذا الربط للاستفادة من أكبر كمية للكهرباء لقطاع غزة لمعالجة العجز الكهربائي بالقطاع.“

وأضاف أنه سيتم بحث تبادل الخبرات في مجال الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشاريع مشتركة في الطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى سبل ترشيد الطاقة، مشيرًا إلى أن مصر لها تجارب كبيرة في هذا المجال.