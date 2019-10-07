بدعوة من السيسي.. اشتية يصل القاهرة في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري

وصل رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الإثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتهدف الزيارة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“، فتح آفاق التعاون بين فلسطين ومصر في كافة المجالات، وبما يعزز العلاقة الاستراتيجية مع العمق العربي، وفتح آفاق اقتصادية لبداية الانفكاك التدريجي عن إسرائيل.

وعقد اشتية مع نظيره المصري اجتماعًا ثنائيًا في الصالة الحكومية بمطار القاهرة الدولي، بحثا خلاله آفاق التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، وانضم إلى الاجتماع بعد ذلك الوزراء من أعضاء الوفدين.

ويتضمن جدول أعمال الزيارة لقاءات ثنائية بين العديد من الوزراء ونظرائهم في مصر، تتناول سبل تفعيل أعمال اللجنة الفلسطينية المصرية العليا لتعزيز التبادل والتعاون في كافة المجالات بين فلسطين ومصر، لتنفيذ قرار الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، بالإضافة إلى أنه سيجري خلال الزيارة توقيع بروتوكولات ومذكرات تعاون بين البلدين في مختلف القطاعات المعنية.

وأشاد اشتية بالعلاقة المميزة بين فلسطين ومصر التي تمتد في عمق التاريخ، ناقلًا تحيات الرئيس محمود عباس لرئيس الوزراء المصري والوزراء.

وأكد السفير اللوح أن الهدف من زيارة رئيس الوزراء والوفد الوزاري المرافق هو مدّ جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين، والنهوض بها إلى أعلى مستويات التنسيق، الأمر الذي أكده الرئيس محمود عباس عبر توجيهاته الدائمة بوجوب استمرار العلاقة المتميزة مع جمهورية مصر العربية ودوام التنسيق الثنائي في شتّى المجالات.