رياض المالكي: أمريكا بدأت هجومًا على الفلسطينيين والقانون الدولي

وقال المالكي، خلال اجتماع في الجامعة العربية يبحث هذه القضية، إن الإدارة الأمريكية “بدأت هجومًا على الشعب الفلسطيني والقانون الدولي”.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قررت إلغاء كل الدعم المادي لمنظمة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”؛ بذريعة أن البيت الأبيض مهتم بتقليل أو تقليص العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين، الذي تعترف به الإدارة الأمريكية، وهو لا يقارن بالعدد المعلن عنه رسميًا من قبل “الأونروا”.