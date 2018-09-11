رياض المالكي: أمريكا بدأت هجومًا على الفلسطينيين والقانون الدولي

اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، يوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعدي على القانون الدولي.
جاء ذلك على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقاف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال المالكي، خلال اجتماع في الجامعة العربية يبحث هذه القضية، إن الإدارة الأمريكية “بدأت هجومًا على الشعب الفلسطيني والقانون الدولي”.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قررت إلغاء كل الدعم المادي لمنظمة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”؛ بذريعة أن البيت الأبيض مهتم بتقليل أو تقليص العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين، الذي تعترف به الإدارة الأمريكية، وهو لا يقارن بالعدد المعلن عنه رسميًا من قبل “الأونروا”.