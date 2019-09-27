استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابًا فلسطينيًا استشهد، مساء الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تصريح: إن ساهر عوض الله عثمان، 20 عامًا، استشهد جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في صدره، خلال مشاركته في مسيرات العودة الأسبوعية، شرق مدينة رفح، جنوبي القطاع.

كما أعلنت الوزارة أن 63 متظاهرًا أصيبوا خلال المسيرات، بينهم 32 بالرصاص الحي، فيما لم توضح طبيعة بقية الإصابات.

وتوافد آلاف الفلسطينيين، الجمعة، نحو خمس نقاط تقع قرب السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل قرب حدود قطاع غزة، للمشاركة في ”مسيرات العودة وكسر الحصار“ الأسبوعية.

وأطلقت ”الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار“ (مشكّلة من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات هذه الجمعة اسم ”الأقصى والأسرى“.

ومنذ مارس/آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.