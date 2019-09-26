”حماس“ توافق على مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام في غزة

وافقت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، اليوم الخميس، على مبادرة الفصائل الفلسطينية في القطاع من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني، وإتمام المصالحة مع حركة فتح.

وقالت الحركة في بيان لها، إنها تلقت الرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام التي أعلنتها عدة فصائل فلسطينية، وذلك خلال اجتماع قادة هذه الفصائل مع قيادة الحركة.

وأضافت حماس أن قيادة الحركة في الداخل والخارج درست هذه المبادرة بروح وطنية عالية ومسؤولة، انطلاقًا من مسؤوليتها وحرصها على تحقيق الوحدة الوطنية.

وتعهدت حماس ببذل كل الجهود المطلوبة والممكنة في سبيل إنجاح هذه المبادرة، وتذليل كل العقبات من أجل إنجازها.

وسلّم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، موافقة حركته غير المشروطة والكاملة على مبادرة الفصائل الفلسطينية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام.

وقال هنية خلال استقبال وفد فصائلي:“أُعلن لقيادة الفصائل وشعبنا عن موافقة حركة حماس على هذه المبادرة الصادقة والمسؤولة التي تسلمناها خلال الأيام الماضية“.

وأكد أن موافقة حماس على مبادرة الفصائل غير مشروطة، وليست ملحقة بأي ملاحظات، مشيرًا إلى أنها كانت تقديرًا منها بأن المسؤولية تقتضي دفع عجلة المصالحة بقوة إلى الأمام.

وقال هنية إن حركته وافقت على المبادرة بالرغم من أن هناك بعض الملاحظات البسيطة والمتواضعة على بعض ما ورد فيها.