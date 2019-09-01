إسماعيل هنية في رسالة لخامنئي: نشكر الله على وجودكم

أرسل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أثنى فيها على ما اعتبره دعم إيران للمقاومة في الأراضي المحتلة، وتقديم دعم عسكري لحركة حماس.

ونشر الموقع الرسمي لخامنئي اليوم الأحد تقريرًا كشف بعض ما جاء في نص رسالة هنية للمرشد الإيراني، حيث قال زعيم حماس: ”إننا نُثمن تواجد جمهورية إيران الإسلامية في خندق المقاومة حتى نُعلن النصر النهائي“.

وأعرب هنية عن امتنانه لاستقبال خامنئي ومسؤولي النظام لوفد حركة حماس الذي زار العاصمة الإيرانية طهران مؤخرًا، وقال: ”إنني تابعت ما قمتم به من استقبال ولقاء الوفد في هذه الزيارة، وأيضًا ما أعلنتموه من استعدادكم لتقديم الدعم وتزويدنا بكل ما نحتاجه في المقاومة“.

واختتم هنية رسالته لخامنئي بقوله: ”إنني أشكر الله على وجودكم ونطلب منه أن ينعم عليكم بنعمه“، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للمرشد الإيراني.

وكان وفد رفيع المستوى من حركة حماس قد زار العاصمة الإيرانية طهران في تموز/يوليو الماضي، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، حيث استقبله المرشد الإيراني شخصيًا وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.

ويرى مراقبون أن حركة حماس تحاول جاهدة إعادة تعميق العلاقات مع النظام في طهران بعد أن شهدت فتورًا عقب اعتقال الحركة عناصر من حزب موالٍ لإيران، والمعروف بـ“حركة الصابرين“.