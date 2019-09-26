”حماس“ ترد على مطالبات ”فتح“ بإجراء الانتخابات

رد القيادي في حركة ”حماس“ صلاح البردويل، اليوم الخميس، على مطالبات صدرت من حركة ”فتح“ مؤخرًا بضرورة إجراء الانتخابات والاحتكام لصناديق الاقتراع.

وقال البردويل إن حركته أول من يدعو إلى إجراء الانتخابات في فلسطين، لأنها تعتبر الانتخابات الحرة والنزيهة، هي الحل الوحيد لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

وأضاف ”نحن في كل الأحوال سنحترم أي نتائج تصدر“، فايز أبوعيطة، قد طالب ”حماس“ باللجوء إلى الانتخابات العامة، لأنه من حق الشعب الفلسطيني، أن يذهب لصندوق الانتخابات واختيار ممثليه، حسب قوله.

وتساءل القيادي الفتحاوي أنه طالما أن ”حماس“ وقعت اتفاق 2017 وقبلت به، فلماذا لا يتم تنفيذه؟

وشدد على أن المطلوب الآن توفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني لأنه سئم من موضوع الانقسام، ونحن لا نريد أن نتعامل مع جهات لا نرغب فيها.

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أمس الأربعاء، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي خطابًا مهمًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، وسيدعو فيه إلى انتخابات تشريعية في فلسطين بعد عودته.

وأَضاف مجدلاني في تصريح صحفي أن ”الرئيس عباس سيحدد موعد الانتخابات بعد عودته مع البدء بالتحضيرات لها، وسيؤكد ضرورة انعقاد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية برعاية دولية وليس تحت رعاية أمريكية، كما سيطالب بضرورة أن تأخذ الأمم المتحدة قرارًا بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني لحمايته من جرائم الاحتلال والاستيطان“.

وسبق أن دعا عباس إلى انتخابات تشريعية مرارًا من دون أن يحصل أي منها منذ عام 2006، حين فازت حركة حماس بالانتخابات قبل اندلاع مواجهات مع حركة فتح وتسيطر على قطاع غزة في 2007.ها صناديق الاقتراع، سواء أكانت شعبية حماس أكثر من فتح، أو العكس، بعد ذلك، فليأخذ كل فريق فرصته بالحكم وخدمة الشعب الفلسطيني“، بحسب صحيفة ”دنيا الوطن“.