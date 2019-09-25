فتح: مبادرة الفصائل مجاملة لحماس وعلينا التوجه لصندوق الانتخابات

قال فايز أبوعيطة نائب المفوض العام للعلاقات الوطنية بحركة ”فتنح“ الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الفصائل الفلسطينية تقدم المجاملات لحركة ”حماس“ وتقوم بتجهيز أوراق جديدة كالورقة الأخيرة التي تدرسها حماس.

وأضاف أن الفصائل تتحدث عن اتفاق 2005 لكن نحن الآن في 2019، مطالباً باللجوء إلى إلى الانتخابات العامة، لأنه من حق الشعب الفلسطيني، أن يذهب لصندوق الانتخابات واختيار ممثليه، حسب قوله.

وتساءل القيادي الفتحاوي أنه طالما أن ”حماس“ وقعت اتفاق 2017 وقبلت به فلماذا لا يتم تنفيذه، مشددا على أن المطلوب الآن توفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني لأن الشعب سئم من موضوع الانقسام، ونحن لا نريد أن نتعامل مع جهات لا نرغب بها.

وأكد أن حركة ”فتح“ وافقت على الاتفاق، ولا تزال متمسكة به، لدرجة أنها وافقت على دمج موظفي حركة حماس، ولكن رغم ذلك لم يتم تنفيذ الاتفاق من قبل حركة حماس، بحسب صحيفة ”دنيا الوطن“.