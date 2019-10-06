السيسي: مصر تتعرض لمؤامرات خارجية

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن أشكال الحرب وأساليبها تغيّرت كثيرًا خلال العقود الأخيرة، إذ استهدفت الروح المعنوية للشعوب، حتى تمكنت من الوصول للمواطن داخل بيته، من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة.

وأضاف السيسي، في كلمته بالذكرى الـ 46 من نصر أكتوبر، الأحد، أن هذه الحرب تستهدف إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية، بتصوير الدولة كأنها هى العدو، وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب كأنها الحصن والملاذ.

وتابع: ”في تلك الحرب التي تعتمد على الخداع والأكاذيب والإشاعات يكون النصر معقودًا على وعي كل مواطن وأفكاره ومعتقداته، ولذلك فإنني على ثقة تامّة من النصر في تلك الحرب، ليقيني التام بأن المصريين يدركون الصدق من الافتراء، وأنهم سئموا من خداع المخادعين، ومن كثرة الافتراء على وطنهم بالباطل“.

ووجه السيسي تحية تقدير إلى روح الشهيد محمد أنور السادات، قائلًا إنه كان قائدًا وطنيًّا وعبقريًّا إستراتيجيًّا، مضيفًا أن الشعب المصري حقق عام 1973 ما ظنه البعض مستحيلًا، وحافظ على السلام في منطقة الشرق الأوسط وسط سيل لم ينقطع من الهجوم والتشكيك.

وأوضح أن الشعب المصري قادر -دومًا- على مواصلة الانتصارات والحفاظ على وطنه وحماية دولته ومؤسساته.