اشتية: ديون الحكومة الفلسطينية للبنوك 480 مليون دولار

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، عن أن ديون الحكومة الفلسطينية لدى البنوك بلغت 480 مليون دولار، وأن مشكلة الأموال المحتجزة لدى إسرائيل لم تحل حتى هذه اللحظة، ولا يوجد حكومة بإسرائيل لتأخذ قرارًا سياسيًا في هذا الأمر.

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، ”وصلتنا دفعة بقيمة 1.5 مليار شيقل، وعلينا ديون للبنوك وصلت إلى 480 مليون دولار، وأصبحت البنوك تعاني من سيولة جدية، هناك لجنة مشتركة تناقش كل الاستحقاقات المالية لنا، من رسوم المعابر والخصومات غير المدققة، وجميع حقوقنا بما فيها خصومات الأسرى، وهي إجراءات مالية أحادية تهدف للابتزاز السياسي، ونحن لم نخضع لذلك، وسنبقى نطالب بكل قرش من استحقاقاتنا“.

وأشار رئيس الحكومة إلى أننا ”تسلمنا الحكومة في ظروف صعبة، وعملنا بكل جد لخدمة الناس، أصبنا في كثير من الأحيان، ولم نصب في بعض الأحيان“، مؤكدًا على أنه ”سيطلق عملية مراجعة لأداء الحكومة تشمل خطة التنمية وأداء الوزارات والعلاقة مع الناس والخدمات المقدمة من الحكومة، والعلاقة التكاملية بين المجتمع الخاص والمجتمع المدني، والمهم هو البرنامج الذي يعزز صمود المواطنين على الأرض وتمكين المرأة والشباب والانفكاك عن الاحتلال نحو التحرر والاستقلال“.