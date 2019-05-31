”الجهاد الإسلامي“ تهدد بضرب إسرائيل ألف صاروخ يوميًا

قال زياد النخالة أمين عام حركة ”الجهاد الإسلامي“ في فلسطين يوم الجمعة، إنه في حال شنت إسرائيل أي حرب مقبلة على قطاع غزة، فإن صواريخ المقاومة الفلسطينية ستصل إلى المدن الإسرائيلية كافة.

وشدد النخالة في تصريح متلفز، على أن ”المقاومة الفلسطينية، قادرة على دك المدن الإسرائيلية بأكثر من 1000 صاروخٍ يوميًا على مدار أشهر“.

وكشف أن أي مواجهة قادمة مع الاحتلال ستستخدم فيها المقاومة صواريخًا تحمل رؤوسًا متفجرة في حدود النصف طن، ما يشكل تطورًا بارزًا في أي مواجهة.

وأكد أن المقاومة قادرة على ضرب المراكز والمنشآت الإستراتيجية لدى الاحتلال الإسرائيلي، منوهًا إلى أن المقاومة عملت في الجولة الأخيرة على الموجة المتوسطة، واستطاعت ضرب أكثر من 700 صاروخ وقذيفة خلال يومين.

وأبرز الإعلام العبري تصريحات كل من النخالة ويحيى السنوار زعيم حركة ”حماس“ التي هددا فيها، باستهداف العمق الإسرائيلي في حال تم شن حرب على القطاع مستقبلًا.

وركزت صحيفة ”يدعوت أحرونوت“ يوم الجمعة، على تصريحات النخالة فيما ارتبط بطبيعة ونوعية الصواريخ التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية والمدى الذي يمكن أن تصل إليه.

وكانت القناة 13 العبرية، قد سلطت الضوء على تصريحات قائد حركة ”حماس“ بقطاع غزة، يحيى السنوار، التي هدد فيها بقصف مدينة ”تل أبيب“، في حال مهاجمة إسرائيل قطاع غزة.

ونقلت القناة عن السنوار، قوله خلال كلمة له في بيروت بمناسبة ”يوم القدس“: ”في حال هاجمتنا إسرائيل لن نتردد في قصف تل أبيب والمدن المجاورة بكميات كبيرة من الصواريخ“.

ووفقًا للقناة العبرية، فقد لفت السنوار، إلى أن إيران قدمت للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى رأسها حركة حماس، الدعم العسكري والمالي، الضروري لمحاربة إسرائيل.