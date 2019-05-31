مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأصدرت الوزارة بيانًا أعلنت فيه ”استشهاد الطفل عبدالله لؤي غيث (16عامًا) قرب بيت لحم، برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال، واخترقت قلبه ورئتيه“، إضافة إلى إصابة الشاب مؤمن أبو طبيش (21 عامًا).

وأفادت وسائل إعلام أن الفتى كان واحدًا من عشرات المواطنين الذين حاولوا تجاوز الجدار للوصول إلى المسجد الأقصى.

بدوره، قال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إن الجنود الإسرائيليين ”أطلقوا النار على فلسطيني كان يحاول المرور عبر السياج الأمني في منطقة بيت لحم“، من دون مزيد من التفاصيل.

ويفصل بيت لحم عن القدس المحتلة جدار الفصل العنصري، المكون من أسلاك شائكة وخنادق وأسيجة كهربائية وجدران من الإسمنت المسلح يبلغ ارتفاعها تسعة أمتار.

ويقع 85 بالمائة من الجدار في أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهو يعزل 9,4 بالمائة من الأراضي الفلسطينية، بحسب الأمم المتحدة.