موقع عبري: الجهاد الإسلامي ستصعد هجماتها ضد إسرائيل لدعم إيران

زعم تقرير عبري أن حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، ستقوم خلال الفترة المقبلة بإطلاق مزيد من الصواريخ وستنفذ هجمات لإرضاء إيران التي مولت نشاط الحركة العسكري على مدار العقدين الماضيين.

وادعى التقرير الذي نشره موقع ”واللا“ العبري اليوم الخميس، أن حركة الجهاد الإسلامي ستقوم بذلك في سبيل دعم إيران مقابل الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة عليها بالتزامن مع ظهور نذر الحرب في منطقة الخليج بين إيران وأمريكا.

ويقول التقرير على لسان محلل الموقع الأمني أمير بخبوط، إنه وفقًا للأحداث التي تشهدها المنطقة، تعتقد إسرائيل أن زيادة الضغط ستقود إيران إلى العمل أولاً مع الولايات المتحدة وحلفائها من خلال الوكلاء. لذلك ، قد ترى حركة ”الجهاد الإسلامي“ نفسها مبعوثة لطهران وتنفذ هجمات من قطاع غزة ، على الرغم من تقدم عملية الوساطة المصرية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

يأتي ذلك بالتزامن مع مؤشرات عسكرية في إسرائيل أفادت بأن تقديرات جيش الاحتلال تعتبر أن فرص التصعيد لا تزال كبيرة جدًّا بالرغم من محاولات المستوى السياسي للتوصل إلى تسوية مع حماس بوساطة مصرية.

واوضح التقرير أن ”قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي قد أجرت تغييرات في خططها العملياتية منذ تولي رئيس الأركان الجديد الجنرال أفيف كوخافي لمنصبه قبل أشهر.وتقضي التغييرات الجديدة التي تعتزم المنطقة الجنوبية اتخاذها رفع مستوى جهوزية الوحدات المقاتلة التي ستشارك في أي عملية عسكرية واسعة مع غزة، بما في ذلك التجهيزات الهندسية في فرقة غزة ومناطق القتال المتوقعة“.