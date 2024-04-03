رمضان 2024 يشهد تحولاً محوريًا في الدراما المصرية

شهد الموسم الرمضاني 2024 الذي أوشك على الانتهاء تحولاً محوريًا في شكل الدراما المصرية، بعد سنوات من التراجع وضعف المستوى، إلا أن هذا العام شهد تغيرات عدة أعادت إلى الأذهان عصر الدراما الذهبي الذي شكله عمالقة التمثيل في مصر.

ولعل أهم ما ميز الموسم الجاري هو الكتابة الجيدة، التي ناقشت قضايا اجتماعية مهمة بشكل احترافي، دون مباشرة تنفر المشاهد من العمل، والذي تحوله من عمل درامي إلى درس وعظ، كما أن التنوع في أشكال الدراما المقدمة أمر نال إشادات الجمهور والنقاد.

ورغم إخفاق بعض الأعمال، إلا أن السواد الأكبر قُدم بشكل جيد، مما يفتح المجال أم صناع الفن لتقديم موضوعات هادفة تناقش قضايا الواقع في قالب درامي قوي.