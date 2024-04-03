رمضان 2024 يشهد تحولاً محوريًا في الدراما المصرية
شهد الموسم الرمضاني 2024 الذي أوشك على الانتهاء تحولاً محوريًا في شكل الدراما المصرية، بعد سنوات من التراجع وضعف المستوى، إلا أن هذا العام شهد تغيرات عدة أعادت إلى الأذهان عصر الدراما الذهبي الذي شكله عمالقة التمثيل في مصر.
ولعل أهم ما ميز الموسم الجاري هو الكتابة الجيدة، التي ناقشت قضايا اجتماعية مهمة بشكل احترافي، دون مباشرة تنفر المشاهد من العمل، والذي تحوله من عمل درامي إلى درس وعظ، كما أن التنوع في أشكال الدراما المقدمة أمر نال إشادات الجمهور والنقاد.
ورغم إخفاق بعض الأعمال، إلا أن السواد الأكبر قُدم بشكل جيد، مما يفتح المجال أم صناع الفن لتقديم موضوعات هادفة تناقش قضايا الواقع في قالب درامي قوي.
مناقشة قضايا المجتمع هدف سامٍ للفن
قالت الناقدة الفنية فايزة هنداوي إن تسليط الضوء على قضايا اجتماعية مهمة أمر في غاية الأهمية، لافتة إلى أن جزء من مهمة الفن مناقشة قضايا المجتمع.
وأضافت هنداوي في تصريح خاصة لـ "إرم نيوز": "وجود أكثر من عمل يناقش قضايا اجتماعية مهمة هو أمر إيجابي ويحسب للدراما المصرية، خاصة أن هذا العام يشهد تنوعًا كبيرًا في أشكال الدراما المقدمة بين الاجتماعي والكوميدي والفنتازي، والتاريخي، وهذه من أهم النقاط التي تحسب للدراما المصرية هذا العام".
ولفتت الناقدة المصرية إلى أنه من الأشياء الإيجابية هو مناقشة هذه القضايا بذكاء دون مباشرة أو تنظير، مضيفة: "قضية تأجير الأرحام والإجهاض نوقشت في مسلسل "صلة رحم" بشكل غير مباشر، وتم تناولها في إطار الدراما، ولم نشعر بإقحام القضايا دون داعٍ، كما أن مسلسل أعلى نسبة مشاهدة رغم أنه في آخر حلقتين تحول لمناظرات وأحكام مباشرة خارج سياق المسلسل الذي ناقش قضية الاستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا طيلة الوقت في الإطار الدرامي".
واستكملت: "أعلى نسبة مشاهدة حاكم المجتمع والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت فتاة إلى استغلال السوشيال ميديا بشكل خاطئ من أجل جني المال لمساعدة والدها، إلا أن المشاهد لم يلحظ ذلك خلال المشاهدة، ولكن آخر حلقتين أضعفا المسلسل كما ذكرت سالفًا".
وأوضحت أن مسلسل "أشغال شقة" رغم أنه كوميدي، إلا أنه ناقش قضية مهمة وهي علاقة الزوجات بالحموات، وعدم خبرة السيدات حديثي الولادة بتربية الأبناء والاستعانة بمساعدات مما يسبب بعض المفارقات، مشيرة إلى أنه تم تناول هذه القضية بشكل "شيك".
طرح أفكار جديدة
ورأى الناقد الفني أحمد سعد الدين أن إحدى وظائف الدراما مناقشة قضايا المجتمع، موضحًا أن المسلسلات هذا العام ناقشت قضايا مهمة للغاية مثل قضية "تأجير الأرحام"، الموجودة بقوة خلال الفترة الماضية، بحسب قوله.
وأضاف سعد الدين لـ "إرم نيوز": "قضية تأجير الأرحام التي أعتبرها أهم قضية تمت مناقشتها في الموسم الجاري هي موجودة بقوة، وتمت مناقشتها في أعمال أمريكية، وهي موجودة في أوروبا منذ ما يقرب من 14 عامًا، وتم تقديم أكثر من عمل يناقش هذه القضية".
وأشار إلى أن مناقشة عمل مصري لهذه القضية يطرح ويناقش أفكارًا وحلولاً جديدة، موضحًا: "لابد من إطلاق العنان للكاتب، وألا يلتزم بأهداف معينة يسير عليها لكاتب طيلة حياته، فلابد أن يكون للدراما الحرية في مناقشة قضايا اجتماعية، وموضوعات مختلفة، وهذا هو الإبداع".
وأكد الناقد المصري أن الأهم من مناقشة القضية هي كيفية وطريقة مناقشتها، حيث رأى أن ما حدث في الموسم الجاري هو في صالح الدراما وليس ضدها.
أفكار متنوعة وأعمال جريئة
بدوره قال الناقد جمال عبد القادر لـ "إرم نيوز" إن أهم ما يميز الموسم الرمضاني الجاري هو تناول موضوعات مختلفة وصفها بـ "المسكوت عنها"، وأفكار جريئة كان يخشى الكتاب التطرق إليها، بحسب قوله.
وأضاف: "لعل قضية تأجير الأرحام هي أبرز القضايا التي طرحت في الأعمال المقدمة، وجميعنا يعلم رأي الدّين في هذه القضية، إلا أن المسلسل تناول القضية بشكل فني جيد من جميع الجوانب دون ترجيح لجانب دون الآخر، كما أنه لم يحوّل القضية إلى شعارات ومباشرة، بل قدمه في قالب درامي جيد، وهذه قضية لم يتطرق إليها عمل مصري من قبل، رغم تقديمها في أعمال أجنبية".
وتابع: "كذلك مسلسل بدون سابق إنذار، رغم أن قصته قدمت من قبل في أعمال أخرى إلا أن الكاتب تناولها في المسلسل بشكل مختلف، كذلك قضية الاستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا تم تقديمه من قبل، إلا أنه قدّم في "أعلى نسبة مشاهدة بشكل مختلف، بالإضافة لمسلسل "بابا جه" الذي عالج قضية الأب الجليس، وهي قصة لم تقدم في مصر من قبل، ولكنها بالطبع قدمت في أعمال أجنبية".
وواصل: "كل هذا التنوع والتميز أعطى لموسم رمضان 2024 تميزًا وتفردًا لم نره منذ عدة سنوات، كما أن مناقشة القضية في عمل من 15 حلقة أمر في غاية الروعة، حيث جنّب الصناع المطَّ والتطويل الذي نراه في الأعمال ذات الـ 30 حلقة".