مسلسل "نقطة انتهى".. التشويق على نار هادئة

وبجانب هذا الانعكاس في الأدوار، نجد شخصية "غزوان" (أنس طيارة) فيها انقلاب كبير، إذ يتم إبراز جانبه الشفاف كإنسان قادر على الحب، بعد أن صوَّره العمل سابقًا كقاتل بدم بارد لا يهمه عمر الضحية ولا أي تفاصيل تخصها، خاصةً أن ماضيه مشبع بالعنف، والرفض، واليتم.

وفي الوقت ذاته يلعب غزوان لعبة الكشف والإخفاء، ويندمج في مخاضات الشر التي يؤديها "خالد السيد" بشخصية "عزام" حفار القبور الذي يتستر وراء وظيفة غسل الموتى للغوص في مجال التهريب، والقتل، والتجاوزات القانونية التي يتقنها، ومثله هناك المحامي "سامي" (عادل كرم) الذي يوارب خصومه وزوجته وكل من حوله بتحقيق أهدافه الاجتماعية، وطموحه السياسي.

"قصة الحب"

وتتعقد الحكاية، وتتشابك خطوطها، في ظل حالة الحب التي يبديها غزوان لكرمى، بينما تعود تلك الأنثى إلى حسابات حبيبها الأول سامي الساعي إلى الثأر من مقتل ابنه بعيدًا عن سيادة القانون، فله قوانينه التي يسنّها بنفسه.

يضاف لذلك الإطلالة على إشكالية العلاقة بين اللبنانين والسوريين، والفساد السياسي في لبنان وأثره على وضع اللاجئين السوريين الهاربين من حمى الحرب في بلادهم، وذلك عبر سجالات عن المعارضة والموالاة، وعن جنسية الموتى الذين يتم دفنهم هل هي سورية أم لبنانية، وكذلك الاستياء من الواقع المعيشي في بيروت والذي يطال السوريين فيها.

وإلى جانب ذلك يواصل العمل التشبيك بين الزمنين الماضي والحاضر، من خلال قصة الحمل غير الشرعي لشقيقة "فارس" من شقيق "كرمى" المقتول، لتأتي الفيديوهات والتسجيلات الصوتية لتفتح المجالات الواسعة للتأويل، وتعزز الشك، والتشويق، والملابسات في المسلسل.

اشتغال على البعد النفسي العميق لشخصية "فارس" يؤديها باقتدار عابد فهد، مُحققًا نقلة نوعية في الشخصيات المركبة التي بقدر ما تخفي فإنها تُفعِّل مشاعرها وتبرزها في ملامح الوجه وأسلوب الحركة وطريقة الكلام، وبكمية هائلة من الإجادة تُدير الفنانة ندى أبو فرحات انفعالاتها، إذ تتقمص شخصيتها إلى أبعد الحدود، بحيث تبدو مع فهد على كفَّتي ميزان ذهب في الأداء.

إبداع أنس طيارة

أنس طيارة أبدع في تسخير شخصيته، وإبراز قوتها وهشاشتها في الوقت ذاته، إذ لعب في المساحة الفاصلة بين كونه إنسانًا من جهة، ووحشة من جانب آخر، ولا يكتفي بهدوئه العاصف، بل يدوزن استفزازاته، ويستنفر مشاعره، ليجعل من فن الممثل قيمةً عليا، ومن أدائه مثالاً نموذجيًا يُدَرَّس.

عادل كرم يثبت أنه ممثل جيد، بأدائه المضبوط، في تصوير وساخته الاجتماعية والسياسية، وعلاقاته المشبوهة مع نساء كثيرات، منهن زوجة أخيه "ليال" (رلى بحسون) التي تُلِح على علاقتهما، لكنها تواجه بالصد من قبل سامي.

ومسلسل "نقطة انتهى" هو عمل اجتماعي بوليسي يعد بالتشويق أكثر مع تكشف تعقيدات الحبكة، لكن، كما قلنا في البداية، "على نار هادئة".