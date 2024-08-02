حذرت السلطات الهولندية من ظهور "ذئب غامض" في غابات وسط البلاد، داعية السكان إلى ضرورة تجنبها بعد حوادث "مزعجة".

ووفق صحيفة "الغارديان" البريطانية، واجه طفل، يوم الأربعاء، حيوانًا كبيرًا يرجّح أنه "ذئب" قرب قرية أوسترليتز، ومن حسن حظ الطفل أنه لم يصب بأي أذى.

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لكن حادثة أخرى أثارت مخاوف حين كانت فتاة صغيرة في نزهة بعد المدرسة، وتعرضت للعض قبل 10 أيام في المنطقة نفسها، بينما أكدت اختبارات الحمض النووي أن الهجوم يعود إلى الذئب ذاته.

وتسمى هذه الغابات "تلال أوتريخت ريدج"، وتلقى إقبالاً كبيرًا من قبل السكان بغرض التنزه، كما تجذب محترفي ركوب الدراجات والعدائين.

وشددت السلطات في بيانها على ضرورة توخي الحذر الشديد عند زيارة الغابة المعنية، ونصحت بعدم زيارتها مطلقًا مع الأطفال.