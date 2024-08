أعلنت استوديوهات "يونيفرسال بيكتشرز" أنها تعمل حاليًا على إنجاز فيلم يتناول سيرة بريتني سبيرز، وذلك بعدما اشترت الشركة حقوق مذكرات نجمة البوب الأمريكية.

ووفق وكالة "فرانس برس"، قالت الشركة في بيان، إنها اختارت جون تشو مخرج فيلم "كريزي ريتش إيجنز" ("Crazy Rich Asians") لإخراج الفيلم.

وسيستند الفيلم إلى كتاب السيرة الذاتية للمغنية "The Woman in Me" "المرأة في داخلي" الذي نُشر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وبيع منه أكثر من 2,5 مليون نسخة في الولايات المتحدة وحدها.

وفازت شركة يونيفرسال بحقوق نقل السيرة إلى الشاشة الكبيرة بعد "مزاد تنافسي للغاية"، ومن المتوقع أن يشرف منتج "لا لا لاند" مارك بلات على المشروع، بحسب البيان.

وكتبت بريتني سبيرز الخميس عبر وسائل التواصل الاجتماعي "أنا أعمل على مشروع سري مع مارك بلات الذي لطالما صنع أفلامي المفضلة".

سمح الكتاب للمغنية بتقديم روايتها الخاصة عن حياتها، بعد أن تحررت من وصاية والدها الذي كان يتحكم بمفاصل حياتها كلها على مدى 13 عامًا.

تسترجع مغنية "بايبي وان مور تايم" في سيرتها الذاتية المعارك القانونية التي تواجهت فيها مع عائلتها، متطرقة إلى طفولتها الفقيرة التي أمضتها في ظل والدها المدمن على الكحول، مرورًا بنكساتها العاطفية مع جاستن تيمبرليك، وأيضًا المضايقات التي تعرّضت لها من المصورين.

كما تكشف في هذه المذكرات أن جاستن تيمبرليك دفعها لإجراء عملية إجهاض أثناء علاقتهما.

وبعد مشكلاتها الكبيرة في العام 2007، وُضِعت المغنية تحت وصاية والدها جيمي سبيرز، الذي كان يسيطر على أموالها وحياتها الخاصة، حتى أثناء إحيائها حفلات في لاس فيغاس.

ولم يُحدَّد بعد أي تاريخ لطرح الفيلم.