مسلسل "المعلم".. هل يسير مصطفى شعبان على خطى "جعفر العمدة"؟

كما يضم العمل نخبة من النجوم، منهم: أحمد بدير، وعبد العزيز مخيون، وانتصار، وسلوى خطاب، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".

اللافت في هذا السياق، تتعلق بالاستعانة بالنجم منذر رياحنة الذي تألق بشكل مبهر في دور "شوقي" الشرير الأكبر الذي كان محركًا للأحداث في "جعفر العمدة".

ويقدم "رياحنة" شخصية العام الماضي نفسها، مع تغييرات طفيفة بالطبع، من حيث نبرة الصوت الهادئة الواثقة، والنظرات المخيفة والصوت البارد الذي يجمد الدم في العروق، بل حتى على مستوى الجلوس على ناصية الشارع أمام المارة، وهو يدخن الشيشة.

والمفاجأة أن صناع "المعلم" لم يكتفوا بذلك بل استعانوا كذلك بالفنان طارق النهري الذي قدم دورًا لافتا في "جعفر العمدة"، وهو "حماده فتح الله"، والد "شوقي"، وهو ما يقوم به في المسلسل الجديد، حيث يجسد شخصية "المعلم شداد"، والد "عنتر"، الذي يقدم شخصيته "رياحنة".