"جعفر العمدة" يبعد محمد رمضان عن دراما الموسم الرمضاني

أكد مصدر مقرب من الفنان المصري محمد رمضان غيابه عن دراما الموسم الرمضاني للعام 2024، لأول مرة منذ أعوام عديدة.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن السبب الحقيقي وراء غياب محمد رمضان عن الموسم الرمضاني لعام 2024، يتمثل في "عدم الانتهاء من كتابة الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة".

وبحسب المصدر، كان من المقرر أن "يخوض رمضان بالجزء الثاني من السلسل السباق المقبل، علاوة على عدم الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالمسلسل، لذلك قرر تأجيله لموسم 2025".

وأشار المصدر إلى أن محمد رمضان مشغول في الفترة الحالية بتصوير فيلمه الجديد "أسد أسود".