الحجز على فيلا محمد رمضان بعد دعوى ضده

بدوره، أكد محامي الفنان محمد رمضان أن الحكم الصادر بحق موكله، وتحريك دعوى ضده بتهمة التبديد، غير قانوني وباطل، لافتا إلى وجود خطأ في تقدير الرسوم.

وأعلن أنه تم تقديم تظلم من جانبهم بشأن الحكم الصادر.

وتم تجميد المبلغ 9 ملايين جنيه بالفعل من الحساب البنكي الخاص بالفنان المصري، وسيتم تفعيل القرار في حال رفض استئناف محامي محمد رمضان.

يذكر أنه تم تحريك دعوى ضد الفنان محمد رمضان بعد تعاقده لتقديم مجموعة من الأعمال التلفزيونية، لكنه أخلَّ ببعض بنود التعاقد، وقدرت الرسوم القضائية بـ9 ملايين جنيه.