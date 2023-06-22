الحجز على فيلا محمد رمضان بعد دعوى ضده
حجزت محكمة مصرية على فيلا الفنان محمد رمضان في مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، إضافة إلى الحجز على 27 جهاز تكييف في الفيلا، وذلك لامتناع الفنان المصري عن سداد رسوم قضائية بقيمة 9 ملايين جنيه (300 ألف دولار).
ووفق وسائل إعلام محلية، فقد وجَّه القاضي بإصدار قرار بكسر أبواب الفيلا، بعد أن حالت أبوابها المغلقة دون تنفيذ الحكم، فيما يتم تحريك دعوى لاقتحام الفيلا بالقوة وكذلك دعوى جديدة ضد رمضان بتهمة التبديد والامتناع عن السداد.
بدوره، أكد محامي الفنان محمد رمضان أن الحكم الصادر بحق موكله، وتحريك دعوى ضده بتهمة التبديد، غير قانوني وباطل، لافتا إلى وجود خطأ في تقدير الرسوم.
وأعلن أنه تم تقديم تظلم من جانبهم بشأن الحكم الصادر.
وتم تجميد المبلغ 9 ملايين جنيه بالفعل من الحساب البنكي الخاص بالفنان المصري، وسيتم تفعيل القرار في حال رفض استئناف محامي محمد رمضان.
يذكر أنه تم تحريك دعوى ضد الفنان محمد رمضان بعد تعاقده لتقديم مجموعة من الأعمال التلفزيونية، لكنه أخلَّ ببعض بنود التعاقد، وقدرت الرسوم القضائية بـ9 ملايين جنيه.