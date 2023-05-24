محمد رمضان يثير الجدل بحفل عيد ميلاده

وجاء هذا الاحتفال بعد عودة رمضان من أمريكا، حيث احتفل منظمو إحدى الحفلات هناك بعيد ميلاده، وهذا قبل حلول موعده، بحسب تعليقه الذي قال فيه: "الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما سيأتي.. النهارده عيد ميلادي.. بس في أمريكا احتفلوا قبلنا كالعادة، فرق التوقيت".

وقد اعتاد الفنان محمد رمضان على إثارة الجدل عبر مقاطع الفيديو والصور التي ينشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي عادةً ما يُثير فيها غضب الجمهور؛ بسبب استعراض أمواله ومظاهر ثرائه، فقد سبق أن نشر، في أبريل/نيسان 2021، مقطعاً مصوراً ظهر فيه وهو يلقي مبلغاً ضخماً من الدولارات في مسبحه الخاص، بالتزامن مع قضيته الشهيرة مع الطيار الراحل، وفي فيديو آخر ظهر في طائرة خاصة وبجواره آلاف الدولارات، مما أثار استفزاز الجماهير، وإثارة الجدل، والبقاء بالمرتبة الأولى وفقاً لثقافة "الترند"، خاصة أن فيلمه "هارلي" لم يُحقق النجاح المتوقّع.