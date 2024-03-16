كيف علق مصطفى شعبان على حريق موقع تصوير "المعلم" باستديو الأهرام؟

علّق الفنان المصري مصطفى شعبان، بطل مسلسل "المعلم" الذي يعرض في شهر رمضان الجاري، على الحريق الهائل الذي التهم موقع تصوير مسلسله داخل "استديو الأهرام"، بالكامل.

وطمأن الفنان مصطفى شعبان في تصريح لوسائل إعلام مصرية الجمهور بأن جميع من تواجد في موقع التصوير بخير وأنه لم يصب أحد بأذى.

وقال مصطفى شعبان: "حابب اطمن الجمهور كلنا الحمدلله الجميع بخير، وكنا انتهينا من التصوير والجميع غادرالمكان".

وأضاف أن "الحريق كبير والتهم المباني المجاورة"، معرباً عن أمنياته بالسلامة للجميع، بحسب صحيفة "الأسبوع".

وكان حريق ضخم قد اندلع داخل موقع تصوير المسلسل في "استديو الأهرام" في العاصمة القاهرة والتهم الديكور بالكامل، فيما امتدت النيران للمباني المجاورة وسط محاولات للسيطرة على الحريق.